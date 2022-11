Ruby-ter, Mazzetti (FI): Cadono altre falsità su Berlusconi. Persecuzione giudiziaria impone riforma

AgenPress. “Assoluzione dopo assoluzione si sbriciola il castello di accuse, di falsità costruito e anche alimentato ad arte contro il nostro Presidente Berlusconi. Ciò che è successo in Italia, a danno del cittadino Silvio Berlusconi che ha avuto la tenacia e la forza di resistere, è un unicum per un Paese che si dice democratico.

Auspico, per questo, che il Centrodestra sappia intervenire per cambiare in meglio la giustizia e normalizzare il rapporto tra cittadino e Stato. L’avvio di un cantiere per la riforma è prioritario”.

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.