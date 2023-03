Rotondi: “Ritorno della Democrazia Cristiana, con tanto di nome e di simbolo, di nuovo abbinati”

AgenPress. Molti amici mi domandano aggiornamenti sul cantiere democristiano più volte annunciato. In Italia i lavori vanno sempre a rilento, si sa, e noi democristiani non siamo mai velocissimi.

In questo caso lavoriamo a un evento, nel suo genere, epocale: il ritorno della Democrazia Cristiana, con tanto di nome e di simbolo, di nuovo abbinati, per la prima volta dal 1994.

A parte qualche polemica (evitabile ma fisiologica), l’intesa tra i tre partiti promotori rimane solida. Per evitare false partenze, e controversie connesse, si è voluto effettuare un passaggio giuridico necessario e non breve.

Dovremmo avere questo esito nel giro di poco tempo, e poi finalmente il cantiere sarà inaugurato.

Come, dove, quando? Questo ancora non possiamo saperlo. La raccomandazione generale è che si faccia presto, in modo da restituire protagonismo a soci e militanti del più antico partito italiano.