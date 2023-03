Rotondi: “La nuova Dc può essere un’occasione storica, ma deve nascere nella chiarezza”

AgenPress. Penso che nel centrodestra debba nascere un partito identitario che unisca i democratici cristiani, oggi divisi in almeno tre partiti peraltro schierati nella stessa coalizione.

La nuova Dc può essere un’occasione storica, ma deve nascere nella chiarezza. E’ inutile farneticare di terzi poli e ritorno al proporzionale: siamo nel bipolarismo perché lo ha voluto la Dc, non il Movimento Sociale, che nel 1993 difendeva il proporzionale.

Abbiamo voluto il bipolarismo che- per errori nostri- non ci ha visto protagonisti, addirittura ci ha frantumato. Ma da questa scelta non torniamo indietro.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Gianfranco Rotondi.