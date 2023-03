Rotondi: “La Dc tornerà solo se ve ne sono le condizioni politiche”

AgenPress. Penso di conoscere come pochi altri i motivi per i quali in Italia non si vuole il ritorno di un partito democristiano. So quali ambienti sono determinati a fermarlo. Sono stato per anni sotto scorta a causa di questi scenari, mai sottovalutati dai vertici della polizia, anzitutto dall’indimenticabile Antonio Manganelli.

Non ho avuto paura, non ho paura. Salvo la buona fede di questi amici, e sono pronto a dialogare anzitutto con loro.

La Dc tornerà solo se ve ne sono le condizioni politiche. E in tal caso non ci potrà essere manovra in grado di fermare una ripresa di iniziativa unitaria.