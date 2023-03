Rotary Club Roma Urbe Eterna promuove la parità di diritti delle donne e degli uomini

- Advertisement -

AgenPress. In occasione della Giornata Internazionale per i diritti delle donne si è tenuto il Convegno “8 marzo: dalla richiesta di diritti all’espressione della personalità” organizzato dal Rotary Club Roma Urbe Eterna in interclub con il Rotary Club Rotary Club Costa Neroniana ed il Rotary Club Roma Tevere.

Sono Soci Fondatori del Rotary Club Roma Urbe Eterna, persone che si sono particolarmente distinte per il loro impegno valoriale; in particolare:

-Aldo Argentieri

-Vincenzo Bertolini

-Nevio Boscariol

-Anna Buttafoco

-Antonio Francesco Certomà

-Paolo Cianci

-Fernando Cordella

-Paolo Crisafi

-Fabrizio Cristofani

-Maria Teresa Camera d’Afflitto

-Alessandro Fiore

-Carlo Gambalonga

-Amal Hazeen

-Laura Paladino

-Marco Palmini

-Alessia Petruzzelli

-Antonio Politi

-Paolo Pollak

-Giuseppina Proietti

-Alberto Raggi

-Marco Romano

-Liana Sommaruga

-Alessandro Tortorella.

Nella risorgimentale “Sala della Regina” della Camera dei Deputati, al completo per la grande partecipazione, si sono avvicendate tante personalità che hanno offerto il loro contributo e la loro idea di celebrazione dell’importante ricorrenza.

La Presidente del RC Roma Urbe Eterna Maria Teresa Camera d’Afflitto ha accolto ed introdotto gli ospiti intervenuti tra cui diversi parlamentari, figure apicali della pubblica amministrazione e del mondo ecclesiastico, unitamente a tanti rotariani.

Hanno porto un saluto i parlamentari in sala l’On. Giovanna Miele, l’On. Simona Loizzo, l’Europarlamentare On.le Simona Renata Baldassarre ed il Consigliere di Roma Capitale On.le Fabrizio Santori . Ha di seguito preso la parola il Governatore del R.I. Distretto 2080 Dott. Guido Franceschetti complimentandosi per l’evento definendolo tra i più importanti proposti dai vari Club Rotary ed ha concluso con una riflessione: “Essere donna è un merito che si costruisce giorno per giorno e che si difende giorno per giorno”.

Il Vice Presidente Antonio Francesco Certomà, prima di passare agli argomenti in agenda, ha ricordato l’impegno del Rotary International, durante i suoi 118 anni dalla fondazione, che si adopera a livello globale anche per rimuovere le limitazioni e le negazioni dei diritti delle donne attraverso l’azione sociale attiva in progetti, studi ed interventi territoriali che milioni di donne ed uomini insieme attuano.

Ha quindi introdotto il moderatore Dott. Robert Hassan, esperto in comunicazione, verso l’apertura della parte relazionaria del convegno e sotto la cui guida si sono avvicendati la Prof.ssa Amal George Hazeen , socia fondatrice del RC Roma Urbe Eterna, che ha acceso i riflettori sui diritti negati in diverse realtà del Medioriente nella sua relazione “Le Donne nella Regione del Medio Oriente e il Nord Africa: Diritti, Sfide e Destino.”.

È quindi stata la volta del Dott. Marco Romano, anch’egli Socio fondatore del RC Roma Urbe Eterna, che ha posto l’attenzione su “L’inferno delle donne nella Città di Ciudad Juares”, regione Messicana dove sembrano non esistere diritti ne riesca ad imporsi la legge.

L’On. le Simonetta Matone ha offerto un alto contributo della sua grande esperienza come magistrato e donna delle istituzioni, ma anche come madre e cittadina, toccando più volte l’animo degli ammirati ascoltatori.

L’argomento della c.d. “intelligenza artificiale”, attraversando temi di grande attualità quali l’informazione digitale e la tutela dei giovani e delle donne, sono stati approfonditamente discussi dalla Prof.ssa Barbara Carfagna, docente universitario e giornalista di RAI1, autrice di importati programmi molto seguiti dal pubblico e con elevato gradimento tra le nuove generazioni.

A sua volta la Prof.ssa Paola Giannetakis ha offerto il suo contributo di esperienza da donna componente del board di Leonardo Spa, azienda di Stato leader in settori strategici nazionali, portando l’attenzione sul merito e non sul genere come strumento effettivo di parità e di riscatto.

La Dott.ssa Irene Ducoli, giovane imprenditrice ed enologa della Tenuta “Cantine Santo Iolo” ha concluso la parte relazionale del convegno, esponendo le difficoltà e le soddisfazioni che derivano dall’imprenditoria al femminile ed ha parlato dell’importante progetto di elevato valore sociale attuato dalla sua azienda attraverso una produzione di vini dedicata alla raccolta fondi a sostegno delle Donne Ucraine rifugiate in Italia.

Molto significativo è stato anche l’intervento di chiusura da parte dell’Ing. Alberto Cecchini, componente del Board del Rotary International di Evanston (USA), che nel ringraziare e complimentarsi per l’alto profilo delle tematiche congressuali e la bravura dei relatori, ha comunicato quanto sia caro al Rotary il tema dei diritti delle donne e quanto impegno sociale sia a ciò dedicato e prima di congedarsi ha salutato i tanti rotariani presenti, ringraziando la Presidente Camera d’Afflitto per il graditissimo invito.

Al termine dell’evento i Presidenti dei tre Club Rotary hanno consegnato ai parlamentari presenti, alle due apicali autorità rotariane intervenute, al moderatore ed a tutti i relatori delle targhe celebrative del Convegno tenuto nel giorno dell’importante ricorrenza internazionale.