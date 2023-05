Rossomando (Vicepresidente del Senato): “Ritengo particolarmente appropriato il concetto di immobiliare allargato di Remind”

- Advertisement -

A Torino l’inaugurazione del Competence Center Planet Smart City che

ospita 350 professionisti

AgenPress. E’ in corso l’inaugurazione del Competence Center Planet Smart City, all’interno di un prestigioso palazzo di 4mila metri quadrati recuperati nel centro di Torino che accoglie 350 professionisti fra cui informatici, esperti di digital, consulenti di sostenibilità oltre che sociologi, psicologi e umanisti per lo sviluppo di nuove tecnologie a servizio della valorizzazione del Real Estate in linea con i principi di Remind – associazione del comparto immobiliare allargato.

Ad aprire l’inaugurazione Anna Rossomando, Vice Presidente del Senato della Repubblica, che ha così dichiarato: “Ringrazio per l’invito Tommaso Accetta Presidente Giovani Remind e Giovanni Savio Ceo Planet Smart City e esprimo le mie congratulazioni per l’inaugurazione di questo nuovo centro di Competence Center di Planet Smart City.

La sfida della modernità è sicuramente la sfida per la sostenibilità ambientale. Le drammatiche vicende dell’Emilia Romagna ce lo confermano e ce lo ricordano ogni giorno. La questione del cambiamento climatico è la questione dell’oggi e del nostro tempo. È una la questione che tocca molto concretamente la nostra vita. Da questo punto di vista penso che sia particolarmente appropriato il concetto che Remind utilizza di “immobiliare allargato” per sottolineare la connessione che c’è tra tutti gli aspetti che si vanno ad intrecciare tra le infrastrutture digitali e il mattone, tra la tutela della salute e la mobilità sostenibile; insomma tutto quello che riguarda il nostro modello di vita comune. La pandemia ci insegnato che non tutto è facile e non tutto va sempre bene. Ci ha obbligato però a fare un salto nel futuro con un’accelerazione che non immaginavamo.

Ci ha dato questa opportunità. Così come sono una grande opportunità i fondi di Next Generation EU e del PNRR. Parliamo di somme ingenti destinate in modo specifico ai Comuni. Parliamo di 12 milioni alle città metropolitane, di cui 4 milioni e mezzo alle amministrazioni metropolitane e 7,7 milioni ai comuni di capoluogo. Gli interventi, quindi, finanziati da Italia Domani riguardano innanzitutto la rigenerazione urbana, le periferie, il verde pubblico, musei, teatri, forestazione, scuole, asili nido fino a mense e palestre a mobilità sostenibile.

È importante tenere insieme i piedi ben piantati nella contingenza e nell’urgenza di tutte queste questioni ma allo stesso tempo all’interno di una visione del futuro. Mi piace ricordare in questo senso le parole di un nostro concittadino d’elezione, cioè Italo Calvino, che nelle città invisibili afferma “D’una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”. Ecco, io penso che oggi con questa inaugurazione intendiamo appunto mettere al servizio le competenze per aiutarci a rispondere alle domande dell’oggi, ma soprattutto per il nostro futuro. Buon lavoro a Remind e a tutti voi. Ancora le mie congratulazioni a Planet Smart City”.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di Remind sotto la guida di Paolo Crisafi. A fornire uno quadro generale sulle linee guida dell’immobiliare allargato durante l’iniziativa Tommaso Accetta Presidente Giovani Remind ha così fatto presente:

“Vorrei congratularmi con Planet Smart City a nome di Remind per il lavoro profuso nell’apertura di questo competence center che ha come principale obbiettivo quello di valorizzare le competenze coniugando l’eccellenza del Made in Italy all’interno di un mercato che possiamo considerare globale. Tutto questo in linea con le aspirazioni del comparto Immobiliare allargato, rappresentato da Remind, che nasce proprio dalla necessità di superare vecchie categorie settoriali, che seppure importanti per compattare i segmenti delle attività produttive, rinnovino e diano nuovo impulso all’incontrovertibile esigenza dei tempi di congiungere il più vasto panorama di Attori dell’Immobiliare allargato e la più estesa partecipazione delle Professioni e dei Soggetti pubblici e privati, favorendo così sinergie, reti, reciproci arricchimenti per il Benessere delle Persone nei spazi, luoghi, territori e paesaggi in cui vivono operano e transitano. Infine una doverosa testimonianza oggi in memoria dei caduti della strage di Capaci e nel contempo non possiamo non ricordare l’azione di Governo a supporto degli alluvionati in Emilia-Romagna dove Remind contribuisce per uno sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza della Nazione”.

Ha concluso Gianni Savio Ceo di Planet Smart City: “Torino si rafforza. Affrontare il settore immobiliare, oggi, significa approcciare allo sviluppo di investimenti con uno sguardo aperto a comprendere punti di vista molto differenti fra loro. Ingegneri e architetti non bastano.

Ci vogliono informatici, esperti di digital, consulenti di sostenibilità così come sociologi, psicologi e umanisti. Far lavorare professionisti diversi in modo slegato non porta al medesimo risultato di integrazione che puntiamo a raggiungere all’interno di un hub dove 350 persone tutti i giorni avranno la possibilità di lavorare fianco a fianco per dare vita non a nuovi immobili, ma a nuove comunità”.