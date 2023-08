Rosato (Iv): “Meloni si scontra con le promesse non mantenute”

- Advertisement -

AgenPress. “La maggioranza di governo si scontra con alcune promesse elettorali, che ha fatto e che evidentemente non può mantenere. C’è qualcuno che ne approfitterà a destra per infilarsi con un messaggio populista da quella parte. Il compito del centro o meglio ancora di chi si definisce moderato non è correre dietro ai populismi, ma smontarli con sane politiche riformiste”.

A dirlo Ettore Rosato, ex vice presidente della Camera e deputato di Italia Viva, in un’intervista al quotidiano L’Identità.

“Non sono molto interessato a quello che dice qualcuno. Considero da una parte indispensabile il dialogo tra maggioranza e opposizione e dall’altra trovo che quando la maggioranza è disponibile al confronto è assurdo non approfittarne. Sono andato in Parlamento per dare una mano a risolvere le questioni, non per alzare steccati ideologici”.