Rosato (Iv): “Abbiamo chiesto una vicepresidenza per far sì che tutte le opposizioni siano rappresentate. Voti La Russa? Non siamo stati noi”

AgenPress. Ettore Rosato, Presidente di Italia Viva, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi ed Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulle vicepresidenze delle Camere.

“Ci sono 4 figure apicali che possono rappresentare le opposizioni che sono i vicepresidenti di Camera e Senato, se Pd e M5S si mettono d’accordo possono scegliere i loro nomi e noi verremmo esclusi. E’ un luogo istituzionale dove è giusto che le principali opposizioni siano rappresentate. Noi abbiamo chiesto una vicepresidenza, sembra che non ce la vogliano dare, vedremo. Le opposizioni nei contenuti sono oggettivamente diverse, basti vedere sul tema giustizia o sul reddito di cittadinanza. Ci possono essere anche temi su cui siamo in sintonia, ad esempio se ci fossero battaglie contro i diritti delle donne, faremmo muro anche con altre opposizioni, speriamo che questo non succeda. Speriamo di poter fare muro tutti insieme per risolvere il problema delle bollette”.

Su chi ha votato La Russa.

“Se c’è un’operazione politica che viene fatta in Parlamento, tutti pensano che l’abbia fatta Renzi. Ma Renzi non è colpevole perché noi abbiamo 9 voti in Senato, lì i voti erano 17. Lì c’è un’operazione di un partito che ha più di 20 voti, quindi non siamo stati noi”.