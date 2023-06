Roma. Scontro fra auto, muore bimbo di 5 anni: gravi la sorella e la mamma. Alla guida 5 ragazzi forse distratti da un video per i social

Tra le ipotesi al vaglio delle Forze dell’ordine, c’è infatti la possibilità che i ragazzi a bordo del potente Suv siano stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usate per girare un video.

I giovani che sui social hanno oltre 600.000 followers. Si tratterebbe dei Theborderline, gruppo di ventenni che si dilettano a creare i “video più assurdi di YouTube Italia”.

E sulla Lamborghini pare stessero realizzando un altro video che presto sarebbe uscito sul canale. In un precedente video, infatti, avevano promesso che se il contenuto avesse raggiunto 100.000 like avrebbero passato 50 ore sul mezzo, senza mai scendere.

In precedenza, infatti, la stessa sfida era stata realizzata su una Tesla, ma il loro canale è pieno zeppo di challenge: dal vivere in una mini zattera a sopravvivere in isolamento, ma anche sfide estreme. Sul social si descrivono come ragazzi “non ricchi, ma ci piace spendere per farvi divertire. Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video assurdi e unici”.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato i cellulari dei giovani per verificare chi stesse girando in quel momento il filmato, se il ragazzo che era alla guida o qualcuno dei compagni che era presente in auto al momento dello scontro. L’ipotesi che stessero realizzando un video per i social è rafforzata anche da quanto raccontato dai residenti che già martedì avevano avvistato il Suv con all’interno i ragazzi intenti a girare alcuni video. Alcuni testimoni, inoltre, hanno riconosciuto gli youtuber che risiederebbero proprio nella zona di Casal Palocco, dove è avvenuto lo scontro.

