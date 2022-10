Roma. Rimossi manifesti su Marcia di Roma. Segre, data funesta della storia italiana che segna inizio fascismo

AgenPress – Alcuni manifesti abusivi per celebrare l’anniversario della Marcia su Roma sono apparsi nella notte per le strade della Capitale. I manifesti sono stati subito rimossi grazie all’intervento del Campidoglio.

“Ho disposto la loro immediata rimozione. #Roma, medaglia d’oro al Valore Militare per la #Resistenza, è e sarà sempre antifascista”, spiega in un post il sindaco di Roma Roberto Gualtieri giudicando i manifesti “inaccettabili e vergognosi”.

“La manifestazione ha anche un altro profilo, si svolge il 28 ottobre, giorno in cui ricorre il centenario della cosiddetta marcia su Roma. Una data funesta della storia italiana, che segna l’inizio del fascismo, la più grande sciagura della storia nazionale del secolo scorso”, ha detto ora la senatrice Liliana Segre in un testo che sarà letto domani in apertura della manifestazione per la pace promossa a Napoli dalla Regione Campania. “Perché impegno per la pace, per la democrazia e contro il fascismo e il totalitarismo devono sempre andare insieme, elementi indispensabili di una piena coscienza civile”.