Roma. Metro A. Erbaggi (FDI): “Sindaco Gualtieri punisce dipendente Atac”

- Advertisement -

AgenPress. “Trovo assurdo che il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, chieda ad Atac di punire un dipendente che ha avuto non il torto, ma il merito di avvisare i passeggeri della Metro A della presenza di cittadini di dubbia provenienza, da sempre tra i principali responsabili di furti e borseggi sui veicoli della metropolitana”.

Con queste parole Stefano Erbaggi, Consigliere capitolino, risponde alle dure critiche del Sindaco ad un dipendente della partecipata romana.

“Caro Gualtieri, il problema non è chi avvisa i cittadini della presenza di un possibile pericolo e di una minaccia alla loro sicurezza ma chi, al contrario, Amministra la città da due anni e non ha mai fatto nulla per risolvere il problema dei borseggi sulle linee del trasporto pubblico. Chi vuole intendere, intenda”, conclude Erbaggi.