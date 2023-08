Roma: Mattia (Pd), aggressione a Don Antonio Coluccia fatto grave

- Advertisement -

AgenPress. “Esprimo piena solidarietà a Don Antonio Coluccia e all’agente della sua scorta aggrediti ieri sera a Tor Bella Monaca mentre era in corso la marcia per la legalità.

Un grave episodio che conferma quanto sia giusta e preziosa la battaglia di quanti, come Don Coluccia, mettono quotidianamente in pericolo la propria vita per opporsi alla radicata presenza della criminalità organizzata e delle zone di spaccio nelle piazze e nelle strade della Capitale. A loro auguro una pronta guarigione.

E’ fondamentale che le Istituzioni continuino a dare un segnale chiaro di legalità e presenza sul territorio”.

Così la consigliera regionale PD del Lazio Eleonora Mattia, vicepresidente della Commissione affari costituzionali e legalità al Consiglio della Regione Lazio.