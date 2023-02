Roma, Lega: Bene operazione sgombero Stazione Termini

- Advertisement -

AgenPress. “Applaudiamo alla operazione di Polizia e Carabinieri, su impulso della Prefettura e del Ministro Piantedosi, che ha portato allo sgombero di un insediamento abusivo presso viale Pretoriano, Roma, poco distante dalla Stazione Termini.

Una operazione che mira a rimediare al clima di lassismo del Comune di Roma, incapace di gestire questa come altre emergenze sociali, lasciando la città al caos e all’incuria.

Ristabilire decoro e sicurezza significa rendere le città più sicure e accoglienti, soprattutto per i cittadini più deboli e indifesi, in balia del degrado e della criminalità prodotta da questi pericolosi insediamenti, inaccettabili anche per le persone che li formavano, costretti a vivere in condizioni non dignitose.

La sicurezza e il decoro vanno garanti, senza se e senza ma. Serve, inoltre, un presidio fisso delle Forze dell’Ordine per prevenire il ripetersi di tali situazioni”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Simona Baldassarre, eurodeputato della Lega, Luigi Servilio, capogruppo Lega al I Municipio e Luca Aubert, Coordinatore Lega I Municipio.