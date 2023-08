Roma. Jack Markell nuovo ambasciatore Usa. “E’ per me un onore ed un privilegio”

- Advertisement -

AgenPress – Jack Markell, nuovo ambasciatore degli Usa in Italia e Repubblica di San Marino, è a Roma. Accompagnato dalla moglie Carla, l’ex governatore del Delaware, nominato dal presidente Joe Biden, è giunto verso le 9 all’aeroporto di Fiumicino da Filadelfia con un volo di linea dell’American Airlines. Ad accoglierlo all’arrivo, nell’area riservata al Cerimoniale di Stato, rappresentanti della sede diplomatica di Roma, che dopo oltre due anni ha un nuovo ambasciatore.

Il suo predecessore, Lewis Eisenberg, nominato da Donald Trump, aveva completato il mandato il 17 gennaio 2021 e da allora gli Stati Uniti sono stati rappresentati dall’incaricato d’affari Shawn Crowley. Ma, riferiscono fonti dell’amministrazione Usa, a Washington ora più che mai si punta sull’alleanza con l’Italia e c’è grande attesa per la presidenza italiana del G7 il prossimo anno. Da qui la necessità della Casa Bianca di avere un suo rappresentante in Italia.

“Mia moglie e io siamo entusiasti di essere arrivati a Roma. Ed è per me un onore e un privilegio essere ambasciatore designato degli Stati Uniti presso la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. Intendo consolidare rapporti più stretti possibile e celebrare legami che da secoli uniscono i nostri popoli”, ha affermato al suo arrivo. “Diciotto milioni di americani hanno origini italiane. Il Presidente Lincoln – ha sottolineato – fu cittadino onorario di San Marino. Dei legami economici, di sicurezza e culturali tra le nostre nazioni beneficiano il popolo Italiano, il popolo di San Marino e il popolo degli Stati Uniti. Non vedo l’ora – ha concluso – di presentare le credenziali al Presidente Mattarella come 39esimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e di conoscere il popolo italiano e di San Marino”.