Roma. Intensa grandinata sulla città. Strade imbiancate da cicchi grandi mai visti

AgenPress – Una intensa grandinata si è abbattuta sul centro di Roma nel pomeriggio a partire dalle 17.30. In pochi minuti turisti che passeggiavano nelle strade della Capitale sono corsi a caccia di un ombrello o di un riparo. Strade imbiancate sul lungotevere e in via Cola di Rienzo. La grandinata è andata avanti per diversi minuti.

Sono caduti chicchi tondi e grandi mai visti. Nel pomeriggio di oggi le previsioni meteo avevano annunciato piogge e schiarite, ma alle precipitazioni temporalesche, già attese, si è aggiunta la grandine.