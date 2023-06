Roma. Il presidente del Brasile, Lula, ricevuto da Giorgia Meloni e Roberto Gualtieri

- Advertisement -

AgenPress – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. L’incontro incontro è durato poco più di un’ora.

Subito dopo è stato ricevuto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca.

“È stato un grandissimo piacere aver incontrato il presidente Lula. Poterlo incontrare di nuovo come presidente del Brasile per me era un sogno che si è avverato, dopo un periodo oscuro. Il suo ritorno alla presidenza è un evento eccezionale per il popolo brasiliano e per tutta la comunità internazionale”.

“Come tutti sanno i segni di questo effetto ‘Lula’ sono già evidenti in Brasile – ha aggiunto il sindaco -. Una situazione di forte rilancio e miglioramento, ma mi preme sottolineare il ruolo che il Brasile può giocare per la transizione ecologica, la lotta ai cambiamenti climatici unita alla battaglia sociale per un governo del mondo più democratico e multilaterale, che sono alcuni dei temi che abbiamo affrontato. È una sfida importante per Roma e per il mondo intero – ha aggiunto Gualtieri- in cui il Brasile può giocare un ruolo fondamentale a livello internazionale. Quindi per me incontrare oggi Lula è la gioia di incontrare un amico, ma anche di un riferimento per me per i progressisti di Roma e del mondo. Una gioia per me di cui ringrazio il presidente”.

“Lula ha subito una delle ingiustizie politiche più gravi, è stato ingiustamente incarcerato, ma il Brasile è riuscito a riscattarsi. È stato doveroso sostenerlo in questa ingiustizia”, ha aggiunto Gualtieri.

“Lula è riuscito a coniugare crescita e sviluppo economico con l’equità sociale e la riduzione delle diseguaglianze con una forte attenzione all’ambiente. Un cambiamento radicale rispetto a Bolsonaro. La sfida ambientale non si può vincere senza un modello di sviluppo più giusto. Lula ha questa capacità di unire questi aspetti. Poi la situazione del Brasile è difficile, rispetto a una fase in cui le forze progressista faticano a trovare una bussola. Lula ha un sostegno vastissimo, le persone più deboli in Brasile votano per Lula. Abbiamo parlato anche del problema della politica monetaria. Nel mondo globale spesso le questioni sono simili e le modalità sono diverse ma interdipendenti e collegate nel tempo, e una figura come Lula svolge un ruolo importante, è un protagonista della politica. Lula ama Roma e l’Italia – ha detto ancora Gualtieri – anche perché abbiamo parlato del fatto che la più grande citta italiana del mondo è San Paolo… Mi ha chiesto delle sfide del ruolo di sindaco, abbiamo ammirato la vista dal balcone e l’aula Giulio Cesare. Abbiamo parlato di politica e dei risultati positivi che sta raggiungendo il Brasile. Gli incontri che ha avuto sono stati positivi”.

“Amici italiani, dopo l’elezione di Gualtieri a sindaco di Roma, non potevo venire in Italia senza venire a trovarlo e senza visitare la città. Domani ci sarà una conferenza stampa per fare il punto sulla mia visita a Roma e sugli incontri di questi giorni, ma intanto volevo esprimere la mia gratitudine più profonda per la solidarietà espressa da Gualtieri, che mi è venuto a trovare in Brasile in momenti difficili”, ha detto Lula al termine della visita al sindaco Gualtieri. “Quando ho saputo che Gualtieri sarebbe stato candidato sindaco sono stato contento e ancora più felice quando saputo che era stato eletto, voglio esprimere la mia solidarietà e gli faccio gli auguri perchè possa ottenere un’ottima gestione della città di Roma, spero di ricambiare tutta la solidarietà a me espressa”.