Roma. Flash Mob contro la ZTL. FDI: “Caro Gualtieri, entrano solo i ricchi”

AgenPress. “Accesso solo ai ricchi”. Recita così un cartello posto a margine della sagoma del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha iniziato oggi il suo tour nella Capitale per manifestare contro la ZTL e l’allargamento della fascia verde.

I divertenti flash mob sono stati organizzati dal Gruppo di Fratelli d’Italia del Comune di Roma, composto da Stefano Erbaggi, Giovanni Quarzo, Mariacristina Masi, Federico Rocca, Rachele Mussolini e Francesca Barbato. La sagoma di Gualtieri è stata portata oggi prima a via Collatina, angolo con via Palmiro Togliatti, e poi a Corso Francia, nell’intersezione tra via Cassia e via Pareto.

“Sono solo due delle tappe di un tour nel quale coinvolgeremo i cittadini che ci hanno già manifestato il loro dissenso davanti ad un provvedimento scellerato che rischia di metterli in seria difficoltà”, dicono i Consiglieri FdI del Comune di Roma.

“Il Sindaco che fa? Prende tempo. Forse non sa che fare ma, intanto, sui giornali si alternano i nomi di un possibile – quasi certo – rimpasto di Giunta segno evidente che, a quanto pare, non proprio tutto funziona non solo in questa città ma neppure nella maggioranza Pd che la governa”.