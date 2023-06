Roma. Fermato un 17enne per l’uccisione di Michelle. Il corpo trovato dentro un sacco della spazzatura

- Advertisement -

AgenPress – Per l’uccisione della 17enne Michelle Maria Causo è stato arrestato un coetaneo, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all’interno di un sacco della spazzatura a sua volta messo in un carrello della spesa. Lì è stato ritrovato dalle forze dell’ordine che qualche ora dopo hanno fermato il giovane e lo hanno interrogato per ore prima di sottoporlo a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di omicidio. Il ragazzo avrebbe tentato di gettare tra i rifiuti il cadavere della vittima, senza riuscirci. Il corpo, dunque, sarebbe rimasto nel carrello vicino al muro di cinta di un parco, poco distante dai cassonetti.

Quando è stato bloccato aveva le scarpe sporche di sangue. Interrogato per molte ore in Questura, è accusato di omicidio. La giovane è stata accoltellata dal minorenne, che ha poi cercato di disfarsi del corpo.

Il giovane ha aggredito la ragazza, che si trovava nel suo appartamento, con almeno cinque o sei coltellate. La vittima ha tentato di difendersi ma i fendenti l’hanno raggiunta in varie parti del corpo. I due non erano fidanzati ma forse si frequentavano da qualche tempo. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la 17enne non era incinta. L’omicidio risalirebbe a diverse ore prima, ma non è escluso che la giovane possa anche essere morta da qualche giorno. Sarà l’autopsia a stabilirlo. Maria Michelle Causo frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, che si trova a breve distanza dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la ragazza frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, che si trova vicino al luogo in cui è stato trovato il cadavere. Uno dei compagni di classe ha ricordato dicendo: “Era in classe con me, era una ragazza tranquilla, forse un po’ agitata ma come ognuno di noi”. La giovane ha un vecchio profilo Instagram, fermo al 2017. Due sole foto, 37 follower e una trentina di profili seguiti, tra cui quelli di alcuni cantanti. Nelle foto si vede la ragazza che tiene stretto un cagnolino bianco insieme a quella che chiama la ”mia migliore amica”.