Roma. Dimenticata dal padre in auto, muore bimba di un anno. Obbligatorio il dispositivo anti abbandono

AgenPress – Secondo gli investigatori, la piccola è stata lasciata sola in macchina in via dei Fucilieri dal padre, un carabiniere, che avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo.

Da una prima ricostruzione, l’uomo che lavora alla divisione generale per il personale militare del ministero della Difesa, è arrivato in via dei Fucilieri, ha parcheggiato la macchina e doveva accompagnare la bambina all’asilo interno per i dipendenti del ministero della Difesa. La mamma avrebbe poi dovuto riprenderla. Quando la donna è arrivata all’asilo però le hanno detto che la piccola non c’era.

A quel punto la donna avrebbe fatto la tragica scoperta nel parcheggio in cui era in sosta l’auto del marito. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di un passante, che ha rotto il finestrino per cercare di aiutarla.

Immediato l’intervento dell’ambulanza. il medico giunto sul posto la trova in braccio ad un militare dell’arma. L’ha tirata fuori dalla vettura, in un estremo tentativo di salvarla. Troppo tardi. la piccola è già morta. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla del personale sanitario. Sul posto il medico legale ha solo potuto constatarne il decesso.

Una tragedia, un dramma, che si ripete. La piccola vittima è rimasta in auto fin dalle prime ore della mattina nell’auto, di fronte alla direzione generale della Cecchignola.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri, per capire come si siano svolti i fatti. Ora il corpicino è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono 10, in Italia, i bambini morti perché dimenticati in auto. La piccola è la prima vittima dopo l’entrata del cosiddetto decreto ‘seggiolino’, che prevede l’obbligatorietà dei sistemi anti abbandono per i bimbi fino ai 4 anni di età.

In Italia, dal 6 marzo 2020 è obbligatorio usare i dispositivi anti abbandono quando si trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. Chi non si adegua alla normativa rischia una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente.