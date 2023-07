Roma. ATAC, fumo per un principio d’incendio su bus notturno. Nessun problema per i passeggeri

- Advertisement -

Il mezzo era in servizio da 19 anni e ne è previsto il fermo e la sostituzione entro la fine mese

AgenPress. Mentre stava svolgendo servizio sostitutivo per la linea ferroviaria Roma-Lido lungo via Ostiense, intorno alle 2.40, un bus di 19 anni (in procinto di essere rimpiazzato, entro fine mese, dai nuovi mezzi ibridi in corso di consegna) è stato interessato da fumo con un principio di incendio.

Il conducente ha dapprima impiegato gli estintori in dotazione dopo avere messo in sicurezza il mezzo, facendo scendere i passeggeri e parcheggiando lontano dalla vegetazione. Quindi ha chiamato le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti.

I passeggeri hanno potuto completare la corsa su un nuovo bus successivamente giunto. La carreggiata stradale è stata poi sgomberata dal veicolo incidentato.