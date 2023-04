Roma. Ambasciatore ucraino: cruciale ruolo governo italiano. Grande interesse da parte di imprenditori italiani alla ricostruzione

- Advertisement -

AgenPress – “Il ruolo dell’Italia, e personalmente di Giorgia Meloni, in questo contesto è cruciale per noi e sono contento che dopo la visita della presidente del Consiglio in Ucraina i rapporti personali tra i due leader di Italia e Ucraina sono fortissimi e diventano più profondi ogni giorno quando parlano al telefono”.

Lo ha detto l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, in un’intervista a SkyTg24.

“Ci sono diversi temi in cui c’è grande interesse per ricostruire, anche da parte degli imprenditori italiani e del governo italiano, e dare assistenza per la ricostruzione” in Ucraina. L’interesse che vedo adesso e sento da tanti imprenditori italiani è che sono disponibili a dare la loro assistenza, il loro know how ed a condividere con noi le loro tecnologie per la ricostruzione dell’Ucraina”.

“E devo dire che è nell’interesse di tutti noi rendere l’Ucraina più efficace economicamente”, ha aggiunto sottolineando che sono stati “pianificati diversi temi da discutere, partendo dalla ricostruzione nei settori delle infrastrutture, ferroviario, dell’energia, agrario, metallurgico, sanitario. Ci sono diversi temi, incluso il settore spaziale. Ci aspettiamo che anche il nostro governo sarà presente ad altissimo livello qui in Italia”.