Roberta Metsola Parlamento Europeo e Paolo Crisafi Remind per le politiche dell’Immobiliare allargato

L’incontro è avvenuto all’interno del nuovo spazio Esperienza Europa – David Sassoli

AgenPress. Remind ha partecipato alla cerimonia di intitolazione ufficiale alla memoria di David Sassoli dello spazio Esperienza Europa a Roma con madrina l’Astronauta Samantha Cristoforetti.

La cerimonia è stata aperta dalla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola a cui hanno fatto seguito gli interventi di Antonio Tajani Vice Presidente del Consiglio (che ha portato i saluti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni), di Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di Paolo Gentiloni Commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione Europea, di Pina Picierno Vice Presidente del Parlamento Europeo e di Roberto Gualtieri Sindaco di Roma.

Presenti le più alte autorità istituzionali tra cui Giulio Terzi di Sant’Agata Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato, Gianni Letta gia Sottosegretario di Stato di Palazzo Chigi, parlamentari e europarlamentari di tutte le forze politiche, il Prefetto di Roma Bruno Frattasi e i principali esponenti dei settori produttivi, tra cui per l’immobiliare allargato Paolo Crisafi Presidente di Remind.

All’interno della manifestazione c’è stato un breve saluto del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola con Paolo Crisafi Presidente di Remind e sono state condivise le attività portate avanti con i Tink Tank Futuro Italia in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia con un forte significato per le politiche europee sull’ immobiliare allargato con particolare riguardo allo sviluppo e messa in sicurezza sostenibile e al fine di offrire spunti e idee per migliorare la direttiva energetica edifici.

Il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha fatto presente che le direttive europee mettono al centro le persone e devono essere giuste evidenziando in particolare gli ambiti energetico-ambientali e l’innovazione.

Le prospettive di crescita dell’Italia per quest’anno salgono allo 0,8% nell’UE e allo 0,9% nella zona euro.

A quasi un anno dall’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’economia dell’UE è entrata nel 2023 in condizioni migliori di quanto previsto in autunno. In base alle previsioni intermedie d’inverno, le prospettive di crescita per quest’anno salgono allo 0,8% nell’UE e allo 0,9% nella zona euro. Sia per l’UE che per la zona euro, la recessione tecnica che era stata annunciata per fine anno dovrebbe essere scongiurata. Le previsioni riducono inoltre leggermente le proiezioni per l’inflazione sia per il 2023 che per il 2024.

Per quanto concerne l’Italia, si stima che nel 2022 la produzione economica, trainata dalla domanda interna, in particolare dagli investimenti immobiliari, sia cresciuta del 3,9%.

Hanno inoltre partecipato esponenti del mondo giovanile italiano e europeo tra cui Tommaso Accetta Presidente dei Giovani Remind.

David Sassoli era solito dire che “i giovani amano sempre più l’Europa perché l’Europa assicura diritti e opportunità come mai prima di ora”. E proprio ai giovani l’Unione europea ha voluto dedicare questo spazio per promuovere la conoscenza dell’Europa e dei suoi meccanismi al fine di costruire una cittadinanza consapevole.