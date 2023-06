Rivolta Prigozhin. Radicali: “i governi occidentali non considerino la lotta tra bande “affari interni alla Russia”

AgenPress – “Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Russia non ci si dovrebbe più stupire di nulla ma noi rimaniamo comunque stupefatti nel constatare che l’approccio dei governi occidentali alla lotta fra bande russe è “𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚”. È questo l’approccio che ci ha portati alla situazione disastrosa attuale”.

Putin crea nel 2014 la compagnia mercenaria chiamata Gruppo Wagner per appaltarle il lavoro sporco prima in Crimea, poi in Siria, poi in Libia e nell’Africa Centrale? Male, ma “𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚”.