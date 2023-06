Rivolta Prigozhin. Aver chiesto aiuto a Lukashenko, mette Putin nella condizione di non essere più credibile

- Advertisement -

AgenPress – Secondo il servizio stampa presidenziale bielorusso, la decisione di Prigozhin di interrompere l’ avanzata verso Mosca, sostenendo che i suoi mercenari erano arrivati ​​​​entro 124 miglia dalla capitale ma si stavano voltando per evitare di versare sangue russo, ha fatto seguito a un intervento inaspettato dello stesso Alexander Lukashenko.

Il presunto accordo raggiunto con Prigozhin vedrebbe il capo Wagner partire per la Bielorussia; un procedimento penale contro il boss mercenario sarebbe stato archiviato; e i combattenti Wagner sarebbero stati inseriti in strutture militari formali firmando contratti con il ministero della difesa russo.

Prigozhin che si trova attualmente in un luogo sconosciuto – non ha commentato il presunto accordo. E il resoconto del Cremlino e della Bielorussia sulla mediazione di Lukashenko sembra aumentare la credulità.

“Probabilmente mi chiederai: perché Lukashenko?”, ha detto sabato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Il fatto è che Alexander Grigoryevich (Lukashenko) conosce personalmente Prigozhin da molto tempo, da circa 20 anni. Ed era la sua proposta personale, concordata con il presidente Putin. Siamo grati al presidente della Bielorussia per questi sforzi”.

Quegli sforzi, ha affermato Peskov, “sono riusciti a risolvere questa situazione senza ulteriori perdite, senza aumentare il livello di tensione”.

Tuttavia, l’apparente intercessione di Lukashenko solleva più domande di quante ne risponda.

Per cominciare, Lukashenko è chiaramente visto come il partner minore nella relazione con Putin. E la Bielorussia dipende dalla Russia per gli aiuti: al culmine del confronto di Lukashenko con i manifestanti, Putin ha ottenuto un prestito di 1,5 miliardi di dollari . E la Bielorussia è stata un trampolino di lancio per le operazioni militari russe in Ucraina, cosa che ha ulteriormente isolato Lukashenko dall’occidente e fatto scattare nuove sanzioni all’economia del Paese.

Quindi cosa ha da guadagnare Lukashenko? E perché Putin – che fino a questo fine settimana era l’arbitro affidabile delle controversie dell’élite in Russia – non è stato in grado di concludere quell’accordo da solo? Delegare Lukashenko a risolvere la crisi danneggia ulteriormente l’immagine di Putin come uomo d’azione decisivo.

A questo punto cosa accadrà al “marchio” Wagner? I mercenari di Prigozhin saranno compiacenti e si lasceranno assorbire dall’esercito russo? Avranno ancora lealtà verso il loro capo? E che dire delle forze Wagner che operano in altre parti del mondo, dall’Africa al Medio Oriente?