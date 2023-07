Rimodellati i vitalizi. De Lieto (LI.SI.PO.): “Si toglie ai poveri per dare ai ricchi”

- Advertisement -

AgenPress. La casta ha vinto ancora, addio per sempre al taglio dei vitalizi. Al Senato è avvenuta la restaurazione definitiva. Il Consiglio di garanzia di Palazzo Madama ha abolito la delibera 6 del 2018. È proprio il caso di dire: si toglie ai poveri per dare ai ricchi…

A tal proposito il Segretario generale nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto ha dichiarato: Giova evidenziare che l’attuale governo ha fatto una “crociata” contro i percettori del reddito di cittadinanza fino ad arrivare all’abolizione dello stesso. Al riguardo sono state dedicate molteplici trasmissioni televisive dedicate al R.D.C. dove sono state esternate fiumi di offese contro i percettori. È facile, molto facile colpire mortalmente gli “ultimi”. E’ difficile, molto difficile – ha proseguito De Lieto – colpire i potenti di turno ….. la restaurazione definitiva dei vitalizi è fin troppo chiara.

A giudizio del LI.SI.PO. questo governo è disattento verso i tanti milioni di cittadini italiani che vivono in povertà estrema. È sotto gli occhi di tutti che gli italiani devono “stringere” la cinghia per sopravvivere … la verità quella vera, è a conoscenza di tutti. È aumentato di tutto e di più dai prodotti di prima necessità, all’energia elettrica, al gas, medicinali e quant’altro.

Molti pensionati – ha concluso il leader del LI.SI.PO. – percepiscono pensioni da fame ed in tanti non arrivano nemmeno alla seconda settimana. Cosa fa il governo per aiutare questi cittadini: la risposta non è per niente difficile: nulla…. continua sul solco tracciato dai precedenti governi di centro sinistra. Quanto avvenuto in merito ai vitalizi deve far riflettere non poco tutti noi!!!