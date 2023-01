Riforme, Iervolino (Radicali): l’Italia ne ha bisogno, su Presidenzialismo attendiamo testi per giudicare

- Advertisement -

AgenPress. “Lo abbiamo sempre detto: l’assetto istituzionale italiano non funziona. Per questo parlare di riforme non solo è giusto ma doveroso. Però giudicare oggi la proposta di Meloni è prematuro, infatti dire che si è a favore del presidenzialismo vuol dire tutto e niente”, così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

“Bisogna capire come vengono controbilanciati i poteri, quali funzioni vengono assegnate al Capo dello Stato e al Presidente del Consiglio, come si ridisegna il ruolo del parlamento e delle Regioni, infine quale legge elettorale si mette in campo per eleggere i rappresentati delle istituzioni. Senza questi chiarimenti il dibattito diventa ideologico e quindi di poco interesse, almeno per noi.

Si spera che la maggioranza di centro destra presenti una riforma e non una contro riforma come quella voluta dai 5 Stelle sul taglio dei parlamentari. La diminuzione del numero degli eletti non ha portato nessun beneficio alla democrazia parlamentare, tanto è vero che continua l’abuso della decretazione d’urgenza e della questione di fiducia”, conclude.