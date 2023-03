Riforma fiscale, Finocchiaro (Confedercontribuenti): “Ennesimo bluff che viene fatto dalla politica alle imprese”

- Advertisement -

AgenPress. Carmelo Finocchiaro, presidente Confedercontribuenti, è intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi in onda su Cusano Italia Tv.

Riguardo la riforma fiscale del Governo. “Credo che sia l’ennesimo bluff che viene fatto dalla politica alle imprese. È una semplice modifica di aliquota con delle promesse che non si sanno quando e come si realizzeranno. Cambia l’inasprimento dei contribuenti che non possono pagare le imposte.

Prima paghi e poi ti difendi. Dopo di che andremo a fare l’accordo con l’agenzia delle entrate. È chiaro che questa è una riforma farsa: si delega un governo a non capire cosa si farà in futuro, si dice che si abbassano le aliquote da 4 a 3, andando a penalizzare le fasce più basse.

Queste semplificazioni prevedono un 4% di detrazione sul reddito: prima di dire che tutto va bene bisognerebbe iniziare a ragionare. Un fatto fondamentale è che le imprese hanno un buon 30% di costi indeducibili. Il punto è: vogliamo fare questa riforma? Intanto iniziamo a chiamare i contribuenti ai tavoli. Se passa la riforma che la Meloni vuole, troveremo gli italiani con le ipoteche e le vendite degli immobili perché con gli accertamenti che sostituiscono le cartelle esattoriali – quelle per cui accusavate la sinistra- lo farete voi. A me importa solo salvare i contribuenti onesti”.