Rifondazione: Germania oggi spegne centrali nucleari, per una volta sono loro che ci imitano

- Advertisement -

AgenPress. La Germania esce definitivamente dal nucleare con la chiusura delle ultime tre centrali. Finalmente un altro grande paese industrializzato, anzi la locomotiva d’Europa, si unisce all’Italia che grazie ai Referendum è stato il primo paese industrializzato a dire stop alle centrali. Per una volta sono loro che ci imitano.

Spero che ora nel nostro paese le forze politiche, di governo e opposizione, la smettano di rilanciare il nucleare.

Il movimento antinucleare in Italia, che coinvolse progressivamente tutta la sinistra, riuscì dal basso a porre il nostro paese all’avanguardia nelle scelte energetiche. Purtroppo non seguirono politiche industriali conseguenti da parte dei governi che avrebbero dovuto pianificare lo sviluppo dell’intera filiera delle rinnovabili.

Chi, come tanti di noi, dagli anni ’80 è stato attivo nel movimento antinucleare non può che festeggiare. Energia nucleare? No, grazie!

E’ quanto dichiara, in una nota, Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.