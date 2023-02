- Advertisement -

AgenPress. “Altra bellissima notizia il ritorno in Italia del professor Marino Zerial, nuovo direttore di Human Technopole di Milano. La sua brillante carriera di scienziato di fama mondiale lo ha portato prima in Francia e poi in Germania, ed ora di nuovo in Italia.

È una gioia oltre che un onore riaccogliere nel nostro paese un’eccellenza della ricerca internazionale”.

Così su Facebook il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.