Repubblica Democratica del Congo: istruzione interrotta per 750.000 bambini a causa del conflitto

AgenPress. L’istruzione di circa 750.000 bambini è stata interrotta nelle due province più colpite dal conflitto nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC). I nuovi dati diffusi dall’UNICEF mostrano che tra gennaio 2022 e marzo 2023, almeno 2.100 scuole nelle province del Nord Kivu e dell’Ituri sono state costrette a interrompere le attività a causa del deterioramento della situazione della sicurezza.

L’insicurezza è stata particolarmente dannosa per i circa 240.000 bambini sfollati di recente che vivono nei vasti campi intorno a Goma. La violenza dei gruppi armati ha costretto migliaia di famiglie a lasciare le loro case in cerca di sicurezza, impedendo ai loro figli di frequentare la scuola.

“I bambini in età scolare stanno pagando un prezzo inaccettabile per il crescente conflitto e l’insicurezza nella Repubblica Democratica del Congo orientale”, ha dichiarato il Rappresentante dell’UNICEF Grant Leaity. “Centinaia di migliaia di bambini che dovrebbero essere al sicuro nelle aule scolastiche, sono stati costretti a sfollare a causa della violenza e vivono in condizioni disperate, in campi vasti e sovraffollati”.

Le dimensioni della crisi fanno sì che la maggior parte dei bambini che vivono nei campi per sfollati non possano frequentare la scuola, mentre solo una minoranza di bambini può accedere agli Spazi a misura di bambino o ai Centri di apprendimento temporanei sostenuti dall’UNICEF.

Ci sono poche strutture che permettono ai bambini sfollati di sostenere gli esami finali a giugno e di ottenere qualifiche formali.

I dati, raccolti da un gruppo di coordinamento dell’istruzione guidato dall’UNICEF e composto da autorità nazionali, rete di ONG locali e internazionali nel Nord Kivu e nell’Ituri, mostrano che:

119 scuole sono state attaccate, occupate o utilizzate temporaneamente da gruppi armati;

Quasi 1.700 scuole sono state costrette a chiudere a causa della persistente insicurezza (soprattutto perché si trovano in aree controllate da gruppi armati);

Quasi 300 scuole non possono funzionare perché utilizzate come rifugio da persone sfollate a causa del conflitto;

Dati separati delle Nazioni Unite, pubblicati all'inizio di quest'anno, mostrano che il conflitto nell'est della RDC ha fatto sfollare più di 5,3 milioni di persone, con più di 800.000 persone costrette a fuggire dalle loro case solo nel Nord Kivu dall'inizio della crisi dell'M23 nel marzo 2022.

L’UNICEF sta sostenendo la costruzione di Spazi temporanei per l’apprendimento e fornisce materiale scolastico agli studenti, oltre a formare gli insegnanti su argomenti rilevanti, tra cui il sostegno psicosociale ai bambini.

Nel marzo 2023, l’UNICEF ha anche fornito materiale didattico e ricreativo a più di 10.320 alunni sfollati e della comunità ospitante nella capitale provinciale dell’Ituri, Bunia, facendo seguito a una precedente distribuzione di sedie e banchi per gli insegnanti.

L’UNICEF si impegna a mantenere una panoramica aggiornata sulla chiusura delle scuole e sugli attacchi contro le scuole nella Repubblica Democratica del Congo orientale, per avere un quadro chiaro del numero di bambini privati dell’istruzione