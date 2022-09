Repressione delle proteste in Iran: 50 persone uccise

AgenPress. L’Ong “Iran Human Rights” che ha sede ad Oslo ha reso noto che sono almeno 50 le persone rimaste uccise nella repressione delle proteste in Iran.

Le manifestazioni di protesta sono avvenute dopo che la 22enne Mahsa Amini, arrestata il 14 settembre per non aver indossato correttamente l’hijab è stata rinchiusa in commissariato e successivamente trasportata in coma in ospedale dove è deceduta.

Secondo le autorità iraniane la ragazza sarebbe morta a causa di una malattia cardiaca. I familiari hanno invece accusato la polizia di maltrattamenti e torture.