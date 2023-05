Renzi segretario Nuova Dc. Rotondi: “Ognuno si diverte come crede, e non posso impedire al ‘Sussidiario’ di farlo così”

- Advertisement -

AgenPress. Ognuno si diverte come crede, e non posso impedire al ‘Sussidiario’ di farlo così. Sulla eterna vertenza scudo-crociata, confermo che vi é un tentativo di trattativa legale per evitare il tribunale sul diritto alla titolarità del nome della Democrazia Cristiana, ma allo stato non vi è nessuna intesa e men che meno una convergenza sul nome di Matteo Renzi quale segretario del partito risorto e riunificato.

Ritengo peraltro che la segreteria della Dc sia l’ultima delle aspirazioni terrene dell’ex premier.

E’ quanto dichiara, in una nota, Gianfranco Rotondi.