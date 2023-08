Renzi: “Noi abbiamo dato 80€ per anni a dieci milioni di famiglie. La Meloni ha dato 80€ una tantum a una famiglia albanese”

- Advertisement -

AgenPress. Permettetemi una battuta sugli 80€. Ha fatto notizia la settimana scorsa la decisione della Premier Meloni di utilizzare l’ambasciata italiana in Albania per restituire a una ristoratrice albanese il costo di un pranzo che alcuni turisti italiani hanno consumato senza pagare.

La Meloni era in vacanza in Albania. E per me la premier va dove vuole: non sono mica io, il sovranista.

Del resto Giorgia Meloni ci ha abituato a conversioni spettacolari su tutto, dall’Euro alla Nato, dall’immigrazione alle trivelle. Può ben cambiare idea anche sul turismo, no? Bene così. Anzi speriamo che il Governo Meloni riesca il prossimo anno a fare una campagna promozionale per il turismo italiano efficace almeno come quella che il Governo Meloni ha fatto quest’anno per il turismo albanese.

Ma lasciamo stare le vacanze della Premier. E veniamo alla sostanza del gesto.

È giusto che una Premier intervenga per dare 80€ a un ristoratore albanese? O è solo un gesto di comunicazione?

Questa concezione per cui il Governo è una sorta di padre/madre compassionevole che se ti ubriachi viene a prenderti con il taxi gratis in discoteca (unico modo di trovare un taxi, ultimamente: ubriacarsi in discoteca), se non paghi il conto arriva l’ambasciatore e salda il debito è lo stesso impianto culturale per cui la casa te la rifanno – gratuitamente come diceva Conte – con i soldi dello Stato attraverso una miriade di bonus.

Non mi stupisce il gesto in sé finalizzato a prendere tre like su TikTok. Mi stupisce che anche il Governo di destra ha lo stesso impianto culturale del Governo grillino: il cittadino come suddito da accarezzare, sovvenzionare, sostenere. Per me questo approccio è sbagliato. Il vero campo largo è quello che va da Meloni a Conte passando per Salvini.

Inutile dire che io sono felicissimo del fatto che la Meloni abbia dato al ristoratore albanese 80€, non avrei mai immaginato assist migliore per il comunicato più facile della mia vita politica: “Noi abbiamo dato 80€ per anni a dieci milioni di famiglie Italiane. La Meloni ha dato 80€ una tantum a una famiglia albanese. Scopri le differenze” Concetto banale ma verità inattaccabile.