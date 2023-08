Renzi. Mancano 30 mld in legge bilancio. Dove li prende Meloni? Ha vinto ma ha cambiato idea su tutto

- Advertisement -

AgenPress – “Mancano 30 miliardi di euro per fare la legge di bilancio, basta discussioni. Dove li trova la premier? Per questo ho parlato di bella addormentata nel bosco”, “l’inflazione galoppa” e se “per il Ragioniere generale dello Stato è un fatto positivo perché gli cresce l’entrata, sa che dal secondo anno arriva la botta perché ci sono le spese da coprire”.

“I populisti vanno come il pane in campagna elettorale, ma è a questo giro che si vede se valgono”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi agli Incontri del Principe di Viareggio (Lucca) intervistato da Stefano Zurlo.

Per Renzi “Giorgia Meloni ha vinto le elezioni dicendo che avrebbe eliminato le accise e invece ha eliminato lo sconto del Governo Draghi. Ha vinto dicendo chiudiamo i porti, invece ha chiuso gli occhi e ora abbiamo il 115% di sbarchi in più. Qualche anno fa andava in piazza a dire no alle trivelle e ora invece dice di sì. Quando ero presidente del consiglio e dissi, mandiamo le truppe Nato in Lituania, lei disse che era un’idiozia. Ma ora sta con la Nato”.