Renzi, mai con Meloni e in una marmellata tra Pd e M5s. Conte? Ha sprecato miliardi in reddito cittadinanza

AgenPress – “Noi non staremo mai con Giorgia Meloni, se diventa premier saremo all’opposizione e non saremo mai in una marmellata tra Pd e 5 Stelle”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della chiusura della campagna elettorale alla Darsena di Milano.

“Tutto ciò che prendiamo va bene, io spero di più”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della chiusura della campagna elettorale alla Darsena di Milano, se pensa di prendere in Lombardia con il Terzo Polo il 7-8%.

“Ho visto un bel clima, tanta gente moderata che non vuole votare la Fiamma, ex Forza Italia e ex Lega, e tanti ex Pd che non vogliono votare Di Maio e soprattutto la preoccupazione è che un voto al Pd sia un voto a un accordo domani con i grillini. Ormai tra gli addetti ai lavori l’idea è che il giorno dopo ci sia un accordo Pd-M5s, quindi penso che il nostro sarà un risultato molto positivo”.

“Io sarò pure antipatico a più della metà degli italiani, ma in politica contano le competenze non la simpatia. Conte ha buttato 4 miliardi nei bonus facciate ed altri bonus, non c’è un solo navigator che abbia fatto trovare lavoro a un disoccupato, ha sprecato miliardi nel reddito di cittadinanza che potevano creare posti di lavoro; non ha chiarito perché chiuso l’unità di missione che avrebbe evitato lo straripamento del Misa e perché ha chiamato i soldati russi durante la pandemia. Ha evocato la guerra civile se qualcuno vuole toccare il reddito di cittadinanza ed io provo vergogna per lui. Mi confronterò con Conte nelle aule parlamentari e nelle aule giudiziarie”.