Renzi: “La Meloni si vanta di essere coerente, ma non lo è”

AgenPress. Ho detto alla Presidente che i toni da propaganda sono divertenti ma andrebbero lasciati ai talk show. Ciascuno di noi potrebbe attaccare gli altri. La Meloni si vanta di essere coerente, ma non lo è. Ha detto che avrebbe fatto il blocco navale e gli sbarchi sono più che raddoppiati. Ha detto che quelli della BCE sono “affaristi e usurai” e ha appena indicato uno della BCE come Governatore della Banca d’Italia. Ha scelto Figliuolo come commissario in Emilia Romagna, visti i grandi successi del generale nella campagna vaccinale, eppure lei definiva la campagna vaccinale “raggelante”. Ha detto che dobbiamo proteggere i Paesi confinanti con la Russia ma quando lo dicevamo noi nel 2016 al vertice Nato, definiva la nostra opzione “una idiozia”. Voleva uscire dall’Euro e dalla Nato, oggi non lo dice più.

Se ci mettiamo a fare un dibattito sulle dichiarazioni del passato Giorgia Meloni è cintura nera di cambio d’opinione. Ma penso che il Parlamento meriti qualcosa di più. E per questo ho cercato di volare più alto. Che futuro ha l’Europa alla luce delle crisi demografiche, sociali, culturali che stiamo affrontando? Il nuovo mondo che ruolo riserva al vecchio continente? E dunque su questo mi vorrei confrontare: sul ruolo della Cina, dell’India, della ricerca, delle nuove tecnologie, delle scoperte scientifiche. Non fare un dibattito da cortile.

E’ quanto dichiarato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi.