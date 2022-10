Renzi, il governo è il risultato dell’infaticabile lavoro di Letta. Pd condannato all’irrilevanza e risentimento

AgenPress – “La Russa alla presidenza del Senato, Molinari alla Camera, la Meloni premier, il governo che verrà. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’infaticabile lavoro di Enrico Letta senza il quale FdI avrebbe fatto il 25%, lo ha fatto lo stesso, ma Letta ha permesso a questo 25% di essere maggioranza assoluta”.

Lo ha detto Matteo Renzi alla presentazione di un libro. “Stavolta il Pd è condannato alla propria irrilevanza per scelte dettate dal risentimento mentre la destra ora deve giocare la sua partita e io scommetto che non saranno mai quello che avevano detto che sarebbero stati quando erano all’opposizione”, ma saranno una “destra liberale e non sovranista, altrimenti durano 6 mesi”.