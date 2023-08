Renzi: “Il G7 rischia di perdere influenza. L’Europa non è più il luogo chiave come lo era vent’anni fa”

- Advertisement -

AgenPress. In realtà vi confesso che sono davvero sbigottito nel vedere la differenza tra il dibattito internazionale, che seguo per passione personale, e quello italiano, che seguo per dovere professionale.

Il mondo sta assistendo a fenomeni di cambiamento profondi: l’equilibrio geopolitico si sta spostando. La recente riunione dei Brics in Sudafrica dimostra una nuova voglia di protagonismo di zone del mondo che noi abbiamo sempre considerato periferiche, dall’Asia all’Africa al Sudamerica. Sono il 40% della popolazione mondiale, ma ormai sono anche il 30% del PIL mondiale.

E il G7 rischia di perdere influenza. E l’Europa non è più il luogo chiave come lo era vent’anni fa. Ma noi europei siamo comunque centrali, dicono i più. Lo siamo stati in tutto, è ovvio che ci riteniamo tali. Giusto.

Ma siamo sicuri di esserlo ancora? E la domanda non è retorica.

Il problema è che noi siamo mezzo miliardo su otto miliardi. Che siamo divisi e frammentati. E che la nostra guida istituzionale sembra molto concentrata sui fattori burocratici e poco sulla politica. Essendo l’Unione Europea una delle più grandi conquiste di pace della storia – un luogo divenuto di cooperazione mentre prima vi si combattevano guerre fratricide – siamo molto orgogliosi, ed è giusto, ma rischiamo di dare per scontato ciò che siamo. E invece gli altri Paesi corrono, nonostante le difficoltà che anche altrove si incontrano. Non è che in Cina siano tutte rose e fiori, non è che il Sudamerica improvvisamente sia uscito dalla crisi economica, non è che in Africa all’improvviso sia scomparsa la corruzione: tutt’altro. Ma anche il vertice Brics dimostra come i Paesi emergenti (direi pure: i Paesi ampiamente emersi) abbiano una voglia di futuro molto più entusiasta rispetto al vecchio continente.

Sveglia Europa, verrebbe da dire. Sveglia! Proveremo a dare la sveglia impegnandoci tutti insieme per le elezioni del 9 giugno sotto il simbolo del Centro. Perché questa destra sovranista sta fallendo la prova di governo. E questa sinistra populista sta fallendo la prova dell’opposizione.

E’ quanto dichiara Matteo Renzi nella sua Enews.