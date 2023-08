Regno Unito. Cancellazioni e ritardi significativi dei voli a causa di un problema tecnico

Nats ha confermato il guasto subito dopo mezzogiorno di lunedì, prima di annunciare alle 15:15 BST di aver identificato e risolto il problema. “Ci vorrà del tempo prima che i voli ritornino alla normalità”.

Oggi diversi aeroporti e compagnie aeree del Regno Unito, tra cui British Airways, Virgin Atlantic e TUI, sono stati colpiti da ritardi e cancellazioni. BA ha affermato che si sono verificati “ritardi e cancellazioni significativi e inevitabili” e si è scusata per l’inconveniente causato.

Ha consigliato ai clienti che viaggiavano su servizi a corto raggio di verificare che il loro volo fosse ancora in funzione prima di dirigersi all’aeroporto.

La compagnia aerea ha aggiunto che i clienti che viaggeranno lunedì e martedì potrebbero essere in grado di spostare gratuitamente i loro voli a una data successiva.

Ryanair ha affermato di essere stata costretta a ritardare o cancellare alcuni voli, e Jet2 ha affermato che sono previsti ritardi significativi su tutti i suoi voli da e per il Regno Unito.

Ha affermato che i passeggeri dei voli di martedì dovrebbero recarsi all’aeroporto normalmente, salvo diversa indicazione.

L’analista aeronautico Sally Gethin ha affermato che l’interruzione a seguito del guasto tecnico durerà per giorni. “Le compagnie aeree avranno grossi problemi ora, prendendosi cura dei clienti e riportando gli aerei di nuovo all’orario normale”.

“Penso che assisteremo a notevoli disagi nelle prossime ore e domani, e penso che per alcune persone potrebbe esserci un effetto a catena fino alla fine di questa settimana.”

Il segretario ai trasporti Mark Harper ha consigliato che “i passeggeri dovrebbero contattare la propria compagnia aerea per informazioni aggiornate sui voli” e ha affermato che incoraggerebbe i passeggeri a leggere le linee guida dell’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito per essere consapevoli dei propri diritti quando i voli vengono ritardati o cancellati.