Regioni: Cefalea cronica, stanziati 5 milioni per 2023-2024

AgnPress. L’Organizzazione Mondiale della sanità classifica l’emicrania al secondo posto fra tutte le malattie che causano disabilità, una condizione sempre più diffusa anche in Italia.

Con il via libera all’Intesa in Conferenza Stato-Regioni vengono erogati ed assegnati 5 milioni di euro per l’anno 2023 e per l’anno 2024.

I finanziamenti serviranno a realizzare i progetti biennali presentanti dalle Regioni finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica.

Le quote saranno erogate mediante l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale.

Le risorse assegnate alle Regioni sono ripartite sulla base della popolazione residente con i dati aggiornati al 1° gennaio 2022.

Regione Quota assegnata anno 2023 Quota assegnata anno 2024 Piemonte 404.854 404.854 Lombardia 945.755 945.755 Veneto 461.106 461.106 Liguria 143.554 143.554 Emilia-Romagna 420.930 420.930 Toscana 348.434 348.434 Umbria 81.688 81.688 Marche 141.454 141.454 Lazio 543.586 543.586 Abruzzo 121.365 121.365 Molise 27.789 27.789 Campania 534.982 534.982 Puglia 373.141 373.141 Basilicata 51.475 51.475 Calabria 176.486 176.486 Sicilia 223.400 223.400 Totale 5.000.000 5.000.000 La Regione Siciliana è tenuta ad integrare il finanziamento esposto con la propria quota di compartecipazione annua pari ad € 215.586