Regione Liguria: rimpasto di Giunta

AgenPress. “Gratarola è un professionista che non solo ha le credenziali per guidare al meglio il mondo sanitario, ma è anche un interlocutore valido per l’assemblea legislativa ligure, come dimostrano gli incarichi ricoperti nell’ultimo periodo per la nostra Regione.

Tra i temi di cui si occuperà, anche l’utilizzo talvolta improprio dei pronto soccorso e la ristrutturazione della rete dell’emergenza-urgenza. È la persona giusta per affrontare le sfide importanti del nuovo piano sociosanitario e del Pnrr”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti presentando il nuovo assessore alla Sanità Angelo Gratarola

“Ringrazio il presidente e tutte le forze politiche – dichiara Gratarola – per la fiducia accordatami. Metterò in questo nuovo ruolo tutte le mie forze e la mia dedizione, porterò qui tutte le competenze che ho maturato in più di 35 anni di attività sul campo. Conosco bene il funzionamento della macchina sanitaria”.