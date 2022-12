Regione Lazio. Centrodestra candida governatore Francesco Rocca, dimessosi da Presidente Croce Rossa Italiana

- Advertisement -

AgenPress – “I partiti del centrodestra hanno indicato nell’avvocato Francesco Rocca il candidato per la Presidenza della Regione Lazio. Tra le autorevoli proposte pervenute Francesco Rocca rappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale la Regione Lazio ha urgente bisogno. Con l’esperienza maturata da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa, Francesco Rocca rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del Lazio”. Lo comunicano in una nota i leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati

“Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio”, ha affermato Rocca. “Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente”, ha aggiunto, presentando ufficialmente sul sito della Cri le sue dimissioni.