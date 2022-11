Reddito di cittadinanza. Stretta in manovra, vale 1,5-2 mld. Per gli occupabili stop in 2024, prima anno cuscinetto

AgenPress – Nella manovra che va in consiglio dei ministri oggi 21 novembre ci sarà la stretta sul reddito di cittadinanza. Una stretta con la quale si cercano risorse per 1,5-2 miliardi.

Per occupabili stop in 2024, prima anno cuscinetto, questa è la soluzione individuata dal governo come uscita soft dal reddito di cittadinanza per i cosiddetti occupabili. L’idea della cancellazione immediata del beneficio già dall’1 gennaio, che avrebbe permesso di risparmiare 1,8 miliardi, sarebbe stata accantonata, sposando invece la soluzione ponte proposta dalla ministra del Lavoro Calderone.La data di interruzione sarebbe quindi, a quanto si apprende, quella del 31 dicembre 2023

Allo studio poi anche la possibilità di introdurre un ulteriore periodo cuscinetto, consentendo a chi al termine dei sei mesi di formazione risultasse inoccupato, di richiedere il reddito per altri 12 mesi con un importo tagliato del 25 per cento.