Reddito di Cittadinanza. Conte: “Non voltiamo le spalle a queste persone”

Chi ogni giorno affronta e combatte la povertà in prima persona conferma che tagliare il Reddito di cittadinanza vuol dire abbandonare alla disperazione intere famiglie.

Fra i percettori del Reddito non ho incontrato scansafatiche o “divanisti” ma persone che faticano a trovare lavoro e quando lo trovano hanno stipendi molto bassi, per cui il Reddito diventa vitale come integrazione al salario per poter andare avanti. Non voltiamo le spalle a queste persone.