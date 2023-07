Reddito cittadinanza. Gasparri (FI), commissione per inchiodare Tridico e i grillini. Sprecati miliardi e miliardi di euro

- Advertisement -

AgenPress – “L’indagine conoscitiva da parte della Commissione parlamentare è uno strumento agile, di immediata attuazione, che non richiede nessun varo di norme e che ci può consentire di inchiodare Tridico e tutta la nomenclatura grillina alle proprie gravissime responsabilità. Sono stati sprecati miliardi e miliardi di euro. Non è stata risolta nessuna emergenza sociale, ma si è soltanto alimentato da un lato clientelismo, dall’altro livore. Dobbiamo andare fino in fondo. Senza sconti”.

Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, secondo il quale “è assolutamente necessaria una verifica in sede parlamentare sull’operato di Tridico. E personalmente, per evitare che si perda tempo con l’istituzione di un’apposita Commissione che richiede una legge e un’approvazione da parte di Camera e Senato, quindi una procedura lunga mesi, penso che si possa procedere, nell’ambito delle Commissioni Lavoro di Camera o Senato, a un’indagine conoscitiva che può essere immediatamente deliberata e che potrà servire, con le opportune audizioni, a mettere in luce il comportamento di Tridico e le conseguenze della lottizzazione grillina. L’introduzione del reddito di cittadinanza, una scelta sbagliata e assistenzialista, e la gestione censurabile dell’Inps, meritano un approfondimento in sede parlamentare. Ma da fare subito, senza perdere tempo”.

I grillini hanno rappresentato la pagina più oscura della storia democratica del dopoguerra italiano. E dovranno essere evidenziate le loro gravissime responsabilità. Si lavori immediatamente in Parlamento nell’auspicio che anche la magistratura si occupi presto di Tridico e dei grillini”.