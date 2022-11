Reddito cittadinanza. Conte, non ci sono giovani scansafatiche seduti sul divano che aspettano l’assegno

AgenPress – “Un governo che ha come obiettivo quello di smantellare il Reddito di cittadinanza significa che ha perso il contatto con la realtà e con le difficoltà che attraversano il paese”.

Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al convegno “Cantiere delle idee” dove aggiunge: per questo “consideriamo il reddito di cittadinanza come una riforma acquisita, anche se da migliorare”.

“E’ governo in preda ad una furia iconoclasta che non tiene conto dei dati e si concentra sugli occupabili: non ci sono giovani scansafatiche seduti sul divano che aspettano l’assegno di cittadinanza. Ci sono tanti lavoratori che prendono 4 o 5 euro l’ora e che integrano con il reddito di cittadinanza il loro reddito, ci sono tanti percettori, il 70%, che hanno un titolo di istruzione molto basso o persone over 50 che hanno oggettive difficiltà ad essere impiegate”