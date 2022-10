Reddito. Binetti (Udc): Va revisionato per evitare fratture sociali

AgenPress. “Il Reddito di cittadinanza è una misura utile contro la povertà ma inefficace dal punto di vista occupazionale. Non ha dato nulla in termini di politiche attive per il lavoro e per questo va ripensato con urgenza.

I numeri sono impietosi: pochissimi i colloqui dei navigator con chi percepiva il Reddito e ancor più negativo il bilancio di quanti hanno effettivamente trovato, e accettato, un posto di lavoro che ne comportasse la rinuncia. I giovani chiedono lavoro, non assistenzialismo. Serve una regia interministeriale se non si vuole ulteriormente indebolire la coesione sociale, già piuttosto fragile”.

Lo sottolinea Paola Binetti, senatrice uscente dell’Udc e responsabile del Dipartimento Pari Opportunità del partito.