Recovery: ok Senato a risoluzione maggioranza, 203 sì. Letta, usare bene i soldi

AgenPress – L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. I voti favorevoli sono stati 203, 7 no e 24 astenuti. Respinte le altre 4 risoluzioni.

“La vera questione oggi è la seguente: noi italiani abbiamo una doppia responsabilità. Usare bene i soldi del Recovery e far ripartire il lavoro, ma quello sarebbe anche il successo della operazione europea del Next generation Eu, che dovrebbe diventare permanente”, ha detto. “Il Next generation Eu – ha detto il segretario del Pd – è solo per il Covid oppure può essere una cosa che dura per sempre, una modalità con cui l’Europa trova i soldi da fuori e con questi fa investimenti. Ma noi italiani dobbiamo essere credibili, uniti, e spender bene. L’operazione intorno a Draghi serve a questo. E’ un momento nella storia dell’Italia unico”.