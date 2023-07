Reato Maternità surrogata, Giovine (FdI): “approvazione pdl a tutela di donne e bambini è battaglia di civiltà vinta”

- Advertisement -

AgenPress. “Grande soddisfazione per l’approvazione di oggi in Aula della proposta di legge per rendere la pratica della maternità surrogata reato universale.

Come Fratelli d’Italia abbiamo promesso agli italiani di mettere un freno alla pratica barbara e disumana della maternità surrogata che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in una merce da vendere al miglior offerente.

Il nostro impegno ha avuto come obbiettivo il contrasto di questo fenomeno, classificandolo come reato universale e quindi rendendone possibile il procedimento penalmente in Italia anche se commesso all’estero. Una battaglia di civiltà vinta, che trascende il colore politico, che ha come obiettivo primario la difesa e la tutela della dignità delle donne e dei bambini.

L’ennesima promessa fatta in campagna elettorale e mantenuta dal Governo, a riprova della bontà del nostro operato politico che ha come solo interesse quello dei nostri cittadini”.

Cosi il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine a seguito dell’approvazione alla Camera della pdl sulla maternità surrogata.