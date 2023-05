Rapporto Osce. La Russia ha violato i diritti dei bambini ucraini deportati. Sono 200-300mila

- Advertisement -

AgenPress – L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha concluso che “un gran numero” di minori ucraini è stato “sfollato” in Russia e nei territori occupati dai russi in Ucraina, secondo il suo rapporto.

Il rapporto ha esaminato la presunta deportazione russa di bambini ucraini dall’inizio della guerra nel febbraio 2022.

Sebbene il team di esperti non sia stato in grado di determinare il numero esatto di bambini deportati dalle forze russe, “il fatto di uno spostamento su larga scala di bambini ucraini non sembra contestato né dall’Ucraina né dalla Russia”, afferma il rapporto.

Funzionari ucraini hanno riferito agli esperti dell’OSCE di stimare che il numero di bambini “rapiti” sia compreso tra 200.000 e 300.000.

“Si sono verificate numerose e sovrapposte violazioni dei diritti dei bambini deportati nella Federazione Russa. Non solo la Federazione Russa ha ripetutamente violato in modo manifesto l’interesse superiore di questi bambini, ma ha anche negato il loro diritto all’identità, il diritto alla famiglia, il diritto di unirsi alla propria famiglia, nonché i loro diritti all’istruzione, all’accesso alle informazioni, diritto al riposo, al tempo libero, al gioco, alla ricreazione e alla partecipazione alla vita culturale e artistica, nonché diritto al pensiero, alla coscienza e alla religione, diritto alla salute e diritto alla libertà e alla sicurezza”, ha scritto la missione di esperti del Meccanismo di Mosca dell’OSCE al Consiglio permanente dell’OSCE.

Il rapporto ha anche rilevato che i tre motivi più comuni per lo sfollamento organizzato dei bambini sono “l’evacuazione per motivi di sicurezza, il trasferimento a scopo di adozione o affido e soggiorni temporanei nei cosiddetti campi ricreativi”.

Il team di esperti guidato dalla professoressa Veronika Bílková, dalla dottoressa Cecilie Hellestveit e dalla dottoressa Elīna Šteinerte ha scoperto che i bambini ucraini catturati dalle forze russe “sono esposti a campagne di informazione filo-russe che spesso equivalgono a una rieducazione mirata”.

“La Federazione Russa non intraprende alcuna azione per promuovere attivamente il ritorno dei bambini ucraini. Piuttosto, crea vari ostacoli per le famiglie che cercano di riavere i propri figli”, hanno aggiunto gli esperti.

Il rapporto “ha ulteriormente rivelato le azioni aberranti compiute per volere della leadership russa”, ha affermato Deirdre Brown, ambasciatrice ad interim del Regno Unito presso l’OSCE. “Il rapporto indica cifre di diverse migliaia, con la cifra reale probabilmente molto più alta”.

L’intenzione della Russia è chiara. Sta tentando di alterare con la forza e in modo permanente la composizione demografica dell’Ucraina”, ha aggiunto Brown.

Alla fine di marzo 2023 , gli Stati Uniti e altri 44 paesi dell’OSCE hanno invocato un meccanismo speciale per indagare su presunte violazioni dei diritti umani da parte della Russia durante la sua guerra in Ucraina, “in particolare per quanto riguarda il trasferimento forzato e la deportazione di bambini da parte della Federazione Russa. ”

Secondo gli Stati Uniti e diversi governi europei, l’amministrazione del presidente russo Vladimir Putin ha attuato un piano per deportare con la forza migliaia di bambini ucraini in Russia, spesso in una rete di dozzine di campi, dove i minori vengono sottoposti a rieducazione politica.

La Corte penale internazionale (ICC) all’inizio di marzo ha emesso mandati di arresto per Putin e altri funzionari russi in relazione a questa deportazione forzata.

L’OSCE non ha l’autorità per punire legalmente la Russia se trova prove di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ma i loro fatti possono essere comunicati ad altri organismi che hanno tale autorità. Sia la Russia che l’Ucraina sono membri dell’OSCE di 57 nazioni.

La Russia ha precedentemente negato di fare qualcosa di illegale, sostenendo che sta portando in salvo i bambini ucraini.